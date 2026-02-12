Вашингтон
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 12 февраля 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 12 февраля 2026:

1. И снова Молдову кинет в холод: После почти весеннего тепла в +11 градусов ударят морозы до −8 градусов.

2. Молдавские власти так топорно спешат сдать страну Румынии, что это уже вредит самой идее «унири»: ПАС уже начинают бояться в соседней стране.

3. Жительница молдавского села переехала в полуземлянку, чтобы не платить огромные деньги за газ и дрова: «Жить здесь проще и дешевле, есть печка, сплю под шерстяными одеялами».

4. Скоро дома в Кишиневе начнут сыпаться: Как власти Молдовы умыли руки, переложив всю ответственность за возможные разрушения на жильцов.

5. То золотые украшения на таможне изъяли, то часы за тысячи долларов, то валюту: Что нужно декларировать, чтобы не потерять украшения, ценности и вещи на границе Молдовы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.

У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).

Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.

Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

