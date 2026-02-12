В руководстве Киргизии произошли неожиданные кадровые изменения

Спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек подал заявление об отставке со своего поста. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате парламента республики.
«Нурланбек уулу Тургунбек подал в отставку. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Жогорку Кенеша», — сказал источник.
Накануне, напомним, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должностей трех заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности.
Ранее Жапаров отправил в отставку зампредседателя кабинета министров Киргизии и главу Госкомитета нацбезопасности. Одновременно президент назначил Жумгалбека Шабданбекова исполняющим обязанности председателя Госкомитета нацбезопасности.