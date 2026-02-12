Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В руководстве Киргизии произошли неожиданные кадровые изменения

Спикер Верховного Совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек подал в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек подал заявление об отставке со своего поста. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате парламента республики.

«Нурланбек уулу Тургунбек подал в отставку. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Жогорку Кенеша», — сказал источник.

Накануне, напомним, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должностей трех заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Ранее Жапаров отправил в отставку зампредседателя кабинета министров Киргизии и главу Госкомитета нацбезопасности. Одновременно президент назначил Жумгалбека Шабданбекова исполняющим обязанности председателя Госкомитета нацбезопасности.