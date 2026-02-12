Вашингтон
Средняя зарплата в Магадане и на Чукотке превысила 200 тысяч рублей

В ноябре 2025 года средняя зарплата работников превысила 200 тысяч рублей в двух российских регионах — Чукотском автономном округе и Магаданской области. Такие данные приводит РИА «Новости».

Источник: Life.ru

На Магаданскую область пришлось 244 тысячи рублей, что на 51 тысячу больше по сравнению с ноябрём 2024 года, когда показатель составлял 193 тысячи. На Чукотке средняя зарплата достигла 212 тысяч рублей, увеличившись на 31 тысячу за год.

А ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий уровень доходов госслужащих необходимо пересмотреть, чтобы обеспечить им достойное существование, далёкое от черты бедности. Спикер выразил обеспокоенность тем, что отсутствие адекватного финансового обеспечения на госслужбе может привести к негативному отбору: если на ответственные посты не придут профессионалы с достойным жалованием, их места займут некомпетентные и склонные к коррупции кадры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

