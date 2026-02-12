В Кремле назвали условия возобновления работы WhatsApp*: что должен сделать мессенджер

Однако позже в Госдуму предложили внести законопроект о бессрочном моратории на блокировку мессенджеров и соцсетей в России, в том числе WhatsApp*. По словам одного из соавторов законопроекта Сергея Обухова, блокировки соцсетей и «цифровые локдауны» усиливают общественное раздражение.