В Кремле назвали условия возобновления работы WhatsApp*: что должен сделать мессенджер

Полноценное возобновление работы мессенджера WhatsApp* в России возможно только при условии соблюдения компанией Meta** требований национального законодательства РФ и готовности к диалогу с властями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, ключевым фактором является позиция корпорации.
«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta** будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал представитель Кремля в интервью «НЬЮМ ТАСС».
Песков также подчеркнул, что при сохранении нынешнего курса компании на игнорирование требований России шансы на возвращение сервиса будут отсутствовать.
«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию и проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — добавил представитель Кремля.
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории РФ, для вербовки их исполнителей, а также для мошеннических и другого рода преступлений против граждан страны.
Кроме того, стало известно о планах Роскомнадзора полностью заблокировать WhatsApp* до конца этого года. Как сообщил заместитель главы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов, подобные жесткие меры особенно важны для обеспечения информационной безопасности страны в предвыборный период.
Однако позже в Госдуму предложили внести законопроект о бессрочном моратории на блокировку мессенджеров и соцсетей в России, в том числе WhatsApp*. По словам одного из соавторов законопроекта Сергея Обухова, блокировки соцсетей и «цифровые локдауны» усиливают общественное раздражение.
При этом авторы документа предлагают оставить надзорным органам право ограничивать распространение некоторых видов данных, но избегать полной блокировки платформ. По мнению депутата, такой подход поможет найти баланс между информационной безопасностью и защитой прав пользователей.
* Принадлежит Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в Российской Федерации.
** Признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.