НЦЗПД просит белорусов не отправлять копии паспортов для заказов на Ozon

НЦЗПД обратился к белорусам из-за копий паспортов для заказов на Ozon. Подробности. Подробности сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.
В центре заметили, что от белорусов была получена информация про сбор паспортных данных при заказе товаров на российском маркетплейсе Ozon. Было установлено, что при заказе через корзину «Ozon Россия» на сайтах интернет-магазинов ozon.by и ozon.ru, а также в мобильном приложении, у покупателей есть возможность заключать договоры с нерезидентами.
В НЦЗПД пояснили, что паспортные данные запрашиваются при заказе товаров из-за пределов ЕАЭС. К примеру, из Китая.
«Это связано c необходимостью выполнения требований актов ЕАЭС об их таможенном декларировании (стоимость покупки не важна)», — добавили в центре.
И уточнили, что обработка паспортных данных белорусов в озвученных случаях попадает под юрисдикцию иностранных государств. Гражданам советуют внимательно читать условия договоров и политику обработки персональных данных. И рекомендуют не предоставлять ксерокопии или же сканы паспортов.
«Центр продолжает изучение вопросов защиты персональных данных на маркетплейсе Ozon», — сказано в сообщении.
Ранее НЦЗПД пояснил, может ли ресторан собирать и хранить копии паспортов белорусов для предоставления скидок.
Тем временем милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников с «кешбэком» на маркетплейсах.
Кроме того, адвокат сказал, законна ли проверка сумок белорусов сотрудниками магазинов.