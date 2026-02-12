НЦЗПД просит белорусов не отправлять копии паспортов для заказов на Ozon

В центре заметили, что от белорусов была получена информация про сбор паспортных данных при заказе товаров на российском маркетплейсе Ozon. Было установлено, что при заказе через корзину «Ozon Россия» на сайтах интернет-магазинов ozon.by и ozon.ru, а также в мобильном приложении, у покупателей есть возможность заключать договоры с нерезидентами.