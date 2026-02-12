Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без электричества Большая Садовая, Сиверса и другие улицы: Отключение света в Ростове-на-Дону 12 февраля произошло в центре

В центре Ростова утром 12 февраля произошло аварийное отключение света.

Источник: Комсомольская правда

Жители части центра Ростова-на-Дону остались без электричества утром в четверг, 12 февраля. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго».

— Авария произошла в 6:44 утра в сети напряжением 10 киловольт, — поясняют в компании. — Из-за технологического нарушения временно обесточены потребители в границах улиц Согласия, Большой Садовой, проспекта Сиверса, а также переулков Братского, Халтуринского и Доломановского.

Сообщается, что энергетики уже приступили к ремонту.

— Электроснабжение планируется восстановить в течение ближайших трех часов.

Также ресурсники уточняют: свет могут дать в любой момент без дополнительного предупреждения.

Напомним, на время морозной погоды в городе не проводятся плановые отключения электроэнергии для обслуживания и ремонта оборудования. Электрики выезжают только на аварийные вызовы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.