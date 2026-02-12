Снежинки оказались негладкими и ассиметричными

Отмечается, что работа физиков УрФУ впервые обобщила и проанализировала совместно все известные экспериментальные данные по росту ледяных кристаллов. По словам ученых, она позволяет получить новую, более точную и реалистичную модель формы снежинки, что представляет собой шаг вперед по сравнению с существующими упрощенными представлениями. Помимо фундаментального значения, результаты помогут промышленникам точнее рассчитывать процессы затвердевания сплавов и прогнозировать дефекты в материалах. В планах ученых — расширить методологию на кристаллизацию других веществ помимо воды.