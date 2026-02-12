В Перми ещё на два маршрута выведут автобусы большого класса

Маршруты № 12 и № 54 с апреля полностью перейдут на обслуживание автобусами большого класса, сообщает в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
Ранее здесь работали машины средней вместимости, однако горожане неоднократно жаловались на переполненность транспорта в часы пик. Хотя отдельные рейсы большого класса на этих направлениях уже появлялись, они использовались перевозчиком лишь как резервные. С апреля такие автобусы выйдут на линию на постоянной основе.
Ранее в этом году дополнительные рейсы уже были введены на маршрутах № 11, № 33 и № 57. В планах на первое полугодие — увеличить количество рейсов ещё на шести направлениях: № 1, № 4, № 10, № 13, № 14 и № 36.
Все изменения будут вводиться поэтапно, по мере поступления новой техники и готовности водительского состава.