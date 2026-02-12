В Перми ещё на два маршрута выведут автобусы большого класса

Ранее здесь работали машины средней вместимости, однако горожане неоднократно жаловались на переполненность транспорта в часы пик. Хотя отдельные рейсы большого класса на этих направлениях уже появлялись, они использовались перевозчиком лишь как резервные. С апреля такие автобусы выйдут на линию на постоянной основе.