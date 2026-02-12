В Бодайбо проверили качество питьевой воды для жителей из зоны ЧС

Ранее в правительстве Приангарья сообщили актуальную информацию по восстановлению теплоснабжения в домах Бодайбо. В настоящее время подачу тепла возобновили в 40 жилых домах, где проживают 615 человек, из них 137 детей. Тепло вернули в 24 многоквартирных дома, шесть частных индивидуальных домов и 10 домов блокированной застройки. Губернатор Игорь Кобзев доложил, что по состоянию на 11 февраля заменено свыше 3,7 км магистральных линий, отогрето более 1,4 км. На 12 февраля запланировано подключение домов на улицах Садовая, Лыткинская, Разведчиков и в районе МК-135.