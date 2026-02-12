В Бодайбо проверили качество питьевой воды для жителей из зоны ЧС

IrkutskMedia, 12 февраля. Специалисты провели лабораторные исследования качества водопроводной воды, которое подают населению из зоны ЧС в Бодайбо. Кроме того, выполнен мониторинг по инфекционной и паразитной заболеваемости на территории города.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнабдзора по региону, качество воды проверяется лабораторно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». Пробы питьевой воды взяты из автоцистерн, которые обеспечивают население, оставшееся без централизованного водоснабжения.
По результатам исследований питьевая вода соответствует гигиеническим нормативам. Случаев инфекционной и паразитарной заболеваемости среди населения не зарегистрировано.
Специалисты Роспотребнадзора продолжат контроль качества воды и ситуации с заболеваемостью до снятия режима ЧС.
Ранее в правительстве Приангарья сообщили актуальную информацию по восстановлению теплоснабжения в домах Бодайбо. В настоящее время подачу тепла возобновили в 40 жилых домах, где проживают 615 человек, из них 137 детей. Тепло вернули в 24 многоквартирных дома, шесть частных индивидуальных домов и 10 домов блокированной застройки. Губернатор Игорь Кобзев доложил, что по состоянию на 11 февраля заменено свыше 3,7 км магистральных линий, отогрето более 1,4 км. На 12 февраля запланировано подключение домов на улицах Садовая, Лыткинская, Разведчиков и в районе МК-135.
Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла 30 января. Тогда из-за сильных морозов промерз водовод, в результате чего была остановлена работы четырех котельных. Бз отопления осталось более 140 жилых домов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии. Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей на человека.
В ликвидации последствий ЧС задействованы специалисты МУП «Тепловодоканал», МУП «Водоканал» Иркутска, ООО «Байкальская энергетическая компания» холдинга Эн+, АО «Облкоммунэнерго», АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото» группы «ОКТО», ПАО «Полюс», ООО «Газпром добыча Иркутск», сотрудники управляющих компании Иркутска и бригады из Ангарского городского округа, Братска, Вихоревки, Черемхово, Чунского муниципального округа, Заларей, Усолье-Сибирского, Шелехова, Саянска, Ушаковского муниципального образования, Усольского района, Усть-Илимска и Усть-Илимского муниципального округа.