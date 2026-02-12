Вашингтон
Тест: Только человек из высшего общества без ошибок вспомнит все 7 стихов Есенина по 1 строчке!

Сергей Есенин — великий русский поэт, очаровательный мужчина и талантливый творец. Но сможете ли вы отличить его стихотворения друг от друга всего лишь по одной строчке? Только если у вас была пятёрка по литературе в школе, вы справитесь с этой задачей!

Сергей Есенин — один из самых известных русских поэтов. Его стихи многие помнят ещё со школы: учили наизусть, разбирали на уроках, цитировали в сочинениях. Но вспомнить их спустя годы не каждому по силам. Мы взяли несколько строчек из разных стихотворений Есенина. Никаких подсказок, только сам текст. Ваша задача — угадать, из какого именно стихотворения эта строка. Это не очень сложно, если вы действительно читали Есенина, а не просто листали учебник. Но без хорошей школьной базы тут не обойтись. Тест покажет, остались ли в голове хоть какие-то знания после выпускного!

