Глава Фрязино высоко оценил результаты внедрения цифровой маркировки в «Газпромнефть-СМ»

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев посетил Московский завод «Газпромнефть — смазочные материалы», чтобы ознакомиться с итогами внедрения на предприятии маркировки «Честный знак». Национальная цифровая система маркировки товаров обеспечивает прозрачность товарооборота и защищает потребителей от подделок.
Компания в числе первых в отрасли перешла на обязательную цифровую маркировку автомобильных масел, благодаря которой можно быстро проверить подлинность продукции и отследить ее перемещение с момента изготовления до поступления в магазин. Для этого достаточно отсканировать QR-код на упаковке через мобильное приложение «Честный знак» или на портале «Госуслуги». Данные о каждой канистре масла хранятся в единой информационной базе вплоть до реализации. На заводе смазочных материалов во Фрязино выпускается более 300 наименований продукции. Рецептуры разрабатываются в собственном Научно-исследовательском центре компании, который также расположен во Фрязино.
— Для нас важно совершенствовать рецептуры наших смазочных материалов, и внедрять передовые цифровые решения. Наш подход заключается в комплексном повышении доверия потребителей. Поэтому мы поддержали инициативу Минпромторга и включились в проект «Честный знак», — сказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
Как отметил Дмитрий Воробьев, компания задает высокие стандарты производства.
— Одна из крупнейших площадок компании, завод во Фрязино, не только обеспечивает современными смазочными материалами ключевые отрасли страны, но и создает высокотехнологичные рабочие места, укрепляет экономический, научный и кадровый потенциал нашего наукограда, — подчеркнул Дмитрий Воробьев.