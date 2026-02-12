Глава Фрязино высоко оценил результаты внедрения цифровой маркировки в «Газпромнефть-СМ»

Компания в числе первых в отрасли перешла на обязательную цифровую маркировку автомобильных масел, благодаря которой можно быстро проверить подлинность продукции и отследить ее перемещение с момента изготовления до поступления в магазин. Для этого достаточно отсканировать QR-код на упаковке через мобильное приложение «Честный знак» или на портале «Госуслуги». Данные о каждой канистре масла хранятся в единой информационной базе вплоть до реализации. На заводе смазочных материалов во Фрязино выпускается более 300 наименований продукции. Рецептуры разрабатываются в собственном Научно-исследовательском центре компании, который также расположен во Фрязино.