Под Волгоградом из-за угрозы детонации после атаки ВСУ объявили эвакуацию

Эвакуация жителей проводится в посёлке Котлубань в Волгоградской области из-за угрозы детонации после ракетной атаки украинских формирований, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
Он проинформировал, что ночью 12 февраля подразделения противовоздушной обороны отразили удар ВСУ. При этом из-за упавших обломков произошло возгорание на территории одного из объектов Министерства обороны России, который находится возле указанного населённого пункта. Для борьбы с огнём были задействованы силы противопожарных служб региона, МЧС и военного ведомства. О пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.
«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведётся эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — отметил губернатор, слова которого приводит в своём Telegram-канале правительство Волгоградской области.
Бочаров уточнил, что для перевозки людей властями были подготовлены автобусы. С целью приёма эвакуированных также организованы пункты временного размещения. Их открыли на базе Городищенского районного дома культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школы.