Под Волгоградом из-за угрозы детонации после атаки ВСУ объявили эвакуацию

Он проинформировал, что ночью 12 февраля подразделения противовоздушной обороны отразили удар ВСУ. При этом из-за упавших обломков произошло возгорание на территории одного из объектов Министерства обороны России, который находится возле указанного населённого пункта. Для борьбы с огнём были задействованы силы противопожарных служб региона, МЧС и военного ведомства. О пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.