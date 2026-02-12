Выявлены нестандартные симптомы анорексии

Исследователи Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева больше года наблюдали за состоянием 115 пациентов с диагнозом «нервная анорексия» и фиксировали симптомы с помощью специально созданного чек-листа. На основе накопленных данных, прошедших математическую обработку, были сформированы четыре группы признаков (фенотипа) нервной анорексии, две из которых не связаны с питанием или изменением веса.