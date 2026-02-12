ГАИ начала в Башкирии массовые рейды: они проходят на ключевых дорогах республики

На территории Башкирии проходят массовые профилактические проверки водителей, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины участников дорожного движения. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС работают на федеральной трассе М-5 «Урал» в Буздякском районе (1376-й километр) и на 43-м километре автодороги Р-240 (подъезд к М-12) в Кушнаренковском районе.
В Уфе инспекторы полка ДПС проводят рейды на улицах Заки Валиди и Сельской Богородской. Кроме того, в рамках специализированных мероприятий «Автобус» на 9-м километре автодороги Р-240 «Уфа — Оренбург» работают сотрудники ГАИ и представители Минтранса, Федеральной службы судебных приставов, налоговой службы и Центра организации дорожного движения.
Владимир Севастьянов обратился к участникам движения с просьбой с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на безопасность всех участников дорожного движения.
