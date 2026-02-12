Вашингтон
В красноярском микрорайоне Пашенный планируют обустроить новую остановку

Остановочный пункт появится на улице Судостроительной.

Источник: Аргументы и факты

О необходимости обустройства новой остановки общественного транспорта жители микрорайона Пашенный высказались в чате главы Красноярска Сергея Верещагина.

Остановочный пункт планируют разместить между двумя уже существующими на улице Судостроительной. Это положительно скажется на доступности новой поликлиники и школы № 137.

Организационные и технические вопросы, связанные с размещением остановки, обсудили совместно представители администрации Свердловского района, департамента городского хозяйства и транспорта и управления дорог и благоустройства. Согласуют этот вопрос и с ресурсоснабжающими организациями.

Средства на обустройство остановки планируют получить в результате корректировки бюджета. Для этого готовится предложение, рассказали в пресс-службе администрации Свердловского района.