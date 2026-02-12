Yonhap: Разведка Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником

Агентство отмечает, что ранее Ким Чжу Э сопровождала Ким Чен Ына и его супругу Ри Соль Чжу во время визита в Кымсусанский дворец Солнца в начале года. Это было ее первое публичное участие в церемонии в мавзолее, где покоятся тела прежних лидеров КНДР, что эксперты расценили как возможный политический сигнал, связанный с преемственностью власти.