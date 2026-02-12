Yonhap: Разведка Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником

Национальная разведслужба Республики Корея полагает, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, фактически находится на этапе выдвижения в качестве преемницы. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
По словам членов парламентского комитета по разведке — депутата от Объединенной демократической партии Пак Сон Вона и депутата партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвона, получивших доклад разведки, эти сведения были озвучены 12 февраля на закрытом заседании комитета.
— Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное присутствие на таких мероприятиях, как недавние торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки ее участия в обсуждении отдельных политических решений, что позволяет считать, что она вступила в стадию назначения преемником, — заявил Ли Сон Гвон.
Разведслужба также заявила, что намерена внимательно следить за тем, примет ли Ким Чжу Э участие в мероприятиях ожидаемого в феврале IX съезда Трудовой партии Кореи.
Ли Сон Гвон отметил, что на заседании депутаты задавали вопросы о статусе Ким Чжу Э, при этом формулировки разведки отличались от использованных в прежних докладах.
Агентство отмечает, что ранее Ким Чжу Э сопровождала Ким Чен Ына и его супругу Ри Соль Чжу во время визита в Кымсусанский дворец Солнца в начале года. Это было ее первое публичное участие в церемонии в мавзолее, где покоятся тела прежних лидеров КНДР, что эксперты расценили как возможный политический сигнал, связанный с преемственностью власти.
Ранее Чо Тхэ Ен — кандидат на должность директора Национальной разведывательной службы (НРС) в Республике Корея, предположил, что Ким Чжу Э может быть выбрана в качестве его преемницы на посту верховного лидера КНДР. По его словам, разведка рассматривает все возможные варианты, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.