В КФУ выявили закономерности распределения редкоземельных элементов в породах

Установлено, что в зонах древнего моря с богатой кислородом водой, породы накопили больше стронция и молибдена. Там, где были болота с недостатком кислорода, наблюдается повышенное содержание лития, циркония, гафния и редкоземельных элементов. Пространственное распределение полезных ископаемых, по мнению исследователей, обусловлено интенсивностью обмена поровых вод в осадочных толщах и количеством роющих организмов, которые их рыхлили.