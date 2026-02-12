В КФУ выявили закономерности распределения редкоземельных элементов в породах

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) выявили закономерности распределения редких и редкоземельных элементов в визейских терригенных и угленосных отложениях Мелекесской впадины возрастом около 350 млн лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Ученые исследовали десятки образцов керна из скважины 1955 (Нижне-Нурлатская), хранящиеся в университете и зафиксировали выраженную вертикальную зональность химического состава пород. Было установлено, что последовательная смена интервалов осадкообразования отражает переход от относительно глубоководных морских обстановок к мелководно-морским.
«Эти закономерности позволяют судить о том, что находилось в те далекие времена на изучаемой территории — море, болото или что-то иное. Полученные данные важны для прогноза зон обогащения редкими и редкоземельными элементами в визейских угленосных и терригенных толщах», — приводит пресс-служба слова автора статьи, доцента кафедры палеонтологии и стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Миляуши Уразаевой.
Установлено, что в зонах древнего моря с богатой кислородом водой, породы накопили больше стронция и молибдена. Там, где были болота с недостатком кислорода, наблюдается повышенное содержание лития, циркония, гафния и редкоземельных элементов. Пространственное распределение полезных ископаемых, по мнению исследователей, обусловлено интенсивностью обмена поровых вод в осадочных толщах и количеством роющих организмов, которые их рыхлили.
В дальнейшем ученые планируют исследовать, как распределяются редкие и редкоземельные элементы в каменноугольных отложениях Волго-Уральского региона.