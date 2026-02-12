Опасные симптомы: как понять, что животное болеет бешенством

Дружелюбное поведение животного не менее тревожный сигнал, чем агрессия и слюноотделение, рассказала старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева. Она объяснила, какие симптомы указывают на бешенство.
Бешенство переносят не только собаки, но также лисы, енотовидные собаки и даже кошки, предупредила эксперт. Главным признаком болезни является странное и нетипичное поведение животного, отметила она.
«Бешенство — это вирус, который затрагивает центральную нервную систему и вызывает тяжелое воспаление головного мозга, именно поэтому заболевание приводит к атипичному поведению», — объяснила Ерофеева.
Важно знать, что бешенное животное может проявлять не только агрессию, но и чрезмерно дружелюбное настроение, предупредила эксперт. Это даже опаснее, потому что в таком поведении сложнее узнать бешенство. Для заражения достаточно контакта со слюной животного.
Еще один заметный признак — это повышенное слюноотделение, добавила она. На поздних стадиях заболевания у животного нарушается координация движения, отнимаются задние лапы, может парализовать мышцы челюстей и глаз, рассказала Мария Ерофеева в беседе с РИА «Новости».
Сергей Ветров.