Опасные симптомы: как понять, что животное болеет бешенством

Важно знать, что бешенное животное может проявлять не только агрессию, но и чрезмерно дружелюбное настроение, предупредила эксперт. Это даже опаснее, потому что в таком поведении сложнее узнать бешенство. Для заражения достаточно контакта со слюной животного.