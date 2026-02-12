В Шарыпове спасли от собак раненную косулю

В городе Шарыпово спасли дикую косулю. Обессилевшее раненое животное местные жители заметили возле школьного забора. На место прибыли сотрудники полиции, а вскоре и специализированная служба. Один из очевидцев рассказал, что отбил косулю у бродячих собак. Полицейские помогли специалистам и прямо на руках донесли напуганную дикую козу в автомобиль. Животное отвезли в ветеринарную клинику.
Известно, что ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
