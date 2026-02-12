Вашингтон
СМИ: Орбан пошутил, что подбросит украинцев в Евросоюз автостопом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку согласился «подбросить» Украину в Европейский союз (ЕС). Об этом в четверг, 12 февраля, рассказали в Magyar Nemzet.

Политик выступал перед избирателями на предвыборном митинге. Одна из них поинтересовалась у Орбана о его мнении по поводу украинцев, которые вернутся в Европу.

— Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель? — высказался политик.

По его словам, правительство Венгрии намерено принять необходимые меры, чтобы деньги избирателей не отправились на Украину, а были использованы на благо страны.

— Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их план и сохранить деньги, за которые работали венгры, — цитирует его газета.

До этого Орбан заявил, что Венгрия не примет участия в отправке войск европейских стран на Украину, поскольку это будет означать прямой военный конфликт с Россией.

28 января премьер-министр заявил, что украинские власти желают устроить государственный переворот в Венгрии. Он добавил, что в Киеве хотят видеть «новое, проукраинское правительство» в Будапеште.

