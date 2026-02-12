Россияне предпочли классический график работы 5/2

При выборе работы почти треть опрошенных обращают внимание на отношения в коллективе, 22 процента — на содержание обязанностей, 18 процентов — на соцпакет, 14 процентов — на обучение за счет работодателя. Карьерный рост важен для 11 процентов, офисный формат — для девяти процентов, командировки и корпоративные активности — для шести процентов.