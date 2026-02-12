Россияне предпочли классический график работы 5/2

Классический график 5/2 остается самым популярным форматом работы среди россиян — его выбирают 38 процентов опрошенных. Об этом сообщили в сервисе «Работа.ру».
По данным исследования, формат 2/2 выбрали 16 процентов участников, 4/3 — 10 процентов, 6/1 — два процента, еще восемь процентов указали другие варианты занятости.
При выборе работы почти треть опрошенных обращают внимание на отношения в коллективе, 22 процента — на содержание обязанностей, 18 процентов — на соцпакет, 14 процентов — на обучение за счет работодателя. Карьерный рост важен для 11 процентов, офисный формат — для девяти процентов, командировки и корпоративные активности — для шести процентов.
В исследовании участвовали 3,2 тысячи человек. Большинство — 56 процентов — сообщили, что размер компании не влияет на их выбор места работы, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что треть россиян взяли отпуск сразу после новогодних каникул. При этом 13 процентов хотели бы отдохнуть, но столкнулись с запретом руководства.