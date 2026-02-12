Златопольский рассказал, как прошла брачная ночь с Анфисой Чеховой

Сейчас супруги проводят медовый месяц в Москве. Златопольский сообщил, что в конце февраля они отправятся в поездку в Париж, которую он запланировал заранее. Он подчеркнул, что после регистрации брака их отношения не изменились, однако в разговоре они стали использовать слова «муж» и «жена».