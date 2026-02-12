Вашингтон
Златопольский рассказал, как прошла брачная ночь с Анфисой Чеховой

Александр Златопольский рассказал о том, как прошла его брачная ночь с Анфисой Чеховой после регистрации брака в «Барвиха Luxury Village» на Рублёвке. Об этом он сообщил в интервью изданию VOICE.

Источник: Life.ru

«В день свадьбы мы, конечно, были уставшие и счастливые, а ночью обсуждали, как прошло торжество. Распаковкой подарков мы занимались уже на второй день, их было немало», — отметил продюсер.

Златопольский уточнил, что церемония прошла 5 февраля. Празднование длилось два дня. По его словам, в первый день супруги испытывали волнение, а на следующий день встретились с гостями в спокойной обстановке. Он добавил, что ближе к лету пара планирует организовать ещё одно торжество.

Актёр сообщил, что на свадьбе присутствовали дети супругов и его бывшая жена Наталья Донская. По его словам, все поддерживают дружеские отношения и проводят время вместе. Он также рассказал, что отец сына Чеховой Гурам Баблишвили получил приглашение, но не смог прийти из-за занятости в спектакле.

Сейчас супруги проводят медовый месяц в Москве. Златопольский сообщил, что в конце февраля они отправятся в поездку в Париж, которую он запланировал заранее. Он подчеркнул, что после регистрации брака их отношения не изменились, однако в разговоре они стали использовать слова «муж» и «жена».

Продюсер добавил, что делал предложение Чеховой три раза. По его словам, он намерен продолжать делать романтические сюрпризы.

Ранее модель Полина Диброва рассказала о причинах расставания с телеведущим Дмитрием Дибровым. Она заявила, что переломным моментом стало появление симпатии к другому мужчине. По её словам, это стало сигналом, что в браке возникли изменения. Диброва подчеркнула, что решение не носило импульсивный характер и стало следствием искреннего чувства. Она призналась, что открыто сообщила супругу о своих переживаниях.

