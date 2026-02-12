Красноярский ХК на выезде обыграл новосибирский «Сибсельмаш»

11 февраля красноярский «Енисей» на выезде обыграл «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3:1.
В составе нашей команды по два мяча забили Сергей Ломанов, Давид Корешков и Всеволод Евсеев. Таким образом, сибиряки занимают седьмое место в турнирной таблице Суперлиги.
— Рад, что ребята в таких условиях смогли выстоять! С хорошим настроением едем домой, — сказал после матча Виталий Ануфриенко, главный тренер «Енисея».
Для Сергея Ломанова эта встреча стала 750-м матчем в чемпионатах нашей страны. Сейчас на счету хоккеиста 1332 мяча и 551 голевая передача. По каждому показателю — рекорд России.
Уже 14 февраля красноярцы на своем льду примут «Кузбасс».