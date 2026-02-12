Дмитриев назвал причину популярности имени Мухаммед в Евросоюзе

Согласно последним статистическим исследованиям, мусульманское население Евросоюза составляет шесть процентов. И, по заявлениям экспертов, эта цифра будет только расти и скоро достигнет показателя в 20 процентов в некоторых странах. Подробнее о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».