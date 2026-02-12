Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что имя Мухаммед стало самым популярным в Евросоюзе из-за миграционной политики.
— Подход Великобритании и ЕС к миграции в одном посте, — написал Дмитриев в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал публикацию аккаунта World of Statistics, в которой сообщалось, что имя Мухаммед стало самым распространенным среди новорожденных в Лондоне, Манчестере, Берлине, Амстердаме, Брюсселе, Осло и Гааге, тогда как в Варшаве на первом месте оказалось имя Ян.
Ранее Министерства по делам миграции и убежища Греции Танос Плеврис заявил, что центры временного содержания нелегальных мигрантов необходимо перенести за пределы Евросоюза. По словам главы ведомства, страны объединения должны выстраивать более жесткую политику в этой сфере.
Согласно последним статистическим исследованиям, мусульманское население Евросоюза составляет шесть процентов. И, по заявлениям экспертов, эта цифра будет только расти и скоро достигнет показателя в 20 процентов в некоторых странах. Подробнее о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».