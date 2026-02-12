В новой Конституции Казахстана прописали срок полномочий президента

Президент Казахстана будет избираться на один срок в семь лет без права на переизбрание. Об этом говорится в проекте конституции, который опубликован в газете «Казахстанская правда».
Отмечается, что первое лицо страны избирается всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием на семь лет.
«Одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза», — говорится в тексте.
Напомним, 12 февраля в газете «Казахстанская правда» для ознакомления граждан опубликован окончательный вариант новой Конституции страны. Отмечается, что 15 марта в Казахстане пройдет референдум о принятии нового варианта основного закона. Если Конституция будет принята, она вступит в силу с 1 июля.
Отметим, формулировка об использовании русского языка в Казахстане, скорее всего, будет изменена в новой конституции государства. В госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Слово «наравне» будет заменено на слово «наряду».