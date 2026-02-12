Вашингтон
«Сгруппировались в крупные стаи и протаптывают тропы». В Беларуси жители Полесья бьют тревогу из-за нашествия волков у деревни

Жители деревни под Пинском бьют тревогу из-за нашествия волков.

Источник: Комсомольская правда

Жители деревни под Пинском бьют тревогу из-за нашествия волков. Подробности приводит портал fishingby.com.

Нашествие волков фиксируются неподалеку от Припяти. Хищники сгруппировались в крупные стаи и протаптывают вдоль реки свои тропы.

Волки, чаще всего, стараются обходить те места, где живет человек. Однако морозная зима 2026 года внесла коррективы в поведение животных. Хищники пренебрегают осторожностью и постоянно передвигаются уже по ранее натоптанным маршрутам.

Нашествие волков местные жители фиксируют неподалеку от Припяти у деревни Березцы Пинского района.

