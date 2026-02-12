Каждый шестой человек в мире бесплоден, заявили в Сеченовском университете

«Согласно последним данным, 17,6% популяции во всем мире считается бесплодными. То есть каждый шестой человек — женщина или мужчина — бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50%», — сказал Королев.