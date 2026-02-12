Климатолог рассказал о таянии многолетней мерзлоты в Сибири

«Если говорить про Сибирь, то там наблюдается еще и подтаивание многолетней мерзлоты. Это все дело (дорожную ситуацию — ред.) достаточно осложняет. То есть таяние многолетних мерзлых грунтов делает многие транспортные артерии достаточно тяжелыми для использования», — рассказал Константинов.