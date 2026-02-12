Владелица упомянутой в файлах Эпштейна модельной студии расплакалась у Малахова

Немногим ранее владелица «Шторма» выступила с заявлением для всех, кто обвиняет ее агентство в связях с Эпштейном. Девушка подчеркивала, что готова идти в суд и подавать иски о клевете. По ее словам, ее откровенно злят необоснованные обвинения, а также постоянные угрозы. Последние поступают от неизвестных людей.