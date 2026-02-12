Владелица упомянутой в файлах Эпштейна модельной студии расплакалась у Малахова

Владелица модельного агентства из Краснодара, упомянутого в материалах по делу скандального американского финансиста Джефри Эпштейна, расплакалась в студии Андрея Малахова. Об этом рассказал сам телеведущий в своем Telegram-канале.
Как известно, в эпицентре внимания модельное агентство из Краснодара оказалось в начале февраля. Тогда пользователи Сети обнаружили, что в файлах Эпштейна содержатся упоминания студии «Шторм» и россиянки по имени Рая. Ту якобы предлагали американскому финансисту как «девушку для элиты».
Как следствие, на модельное агентство посыпались обвинения со стороны интернет-пользователей. При этом владелица студии все отрицала и подчеркивала, что никаких связей с Эпштейном не было. Девушка даже готова была защищать свою репутацию публично.
И, судя по всему, это были не просто слова. Поскольку девушка пришла на шоу Малахова, чтобы ответить на все обвинения. Однако в какой-то момент владелица «Шторма» не выдержала и заплакала. Соответствующие кадры и опубликовал телеведущий.
Немногим ранее владелица «Шторма» выступила с заявлением для всех, кто обвиняет ее агентство в связях с Эпштейном. Девушка подчеркивала, что готова идти в суд и подавать иски о клевете. По ее словам, ее откровенно злят необоснованные обвинения, а также постоянные угрозы. Последние поступают от неизвестных людей.