Новая схема мошенников превращает телефоны россиян в банковские карты

Мошенники разработали новую схему, позволяющую использовать смартфоны россиян в качестве своих виртуальных банковских карт через технологию бесконтактной оплаты NFC. Об этом сообщает РИА Новости.
Сначала злоумышленники звонят под благовидным предлогом и выманивают SMS-код, с помощью которого получают доступ к учётной записи жертвы на портале «Госуслуги». Затем, выдавая себя за сотрудников различных ведомств, они уведомляют о якобы произошедшем взломе аккаунта. Усыпив бдительность, аферисты убеждают жертву снять все наличные, удалить банковское приложение и установить «безопасное» ПО, которое на самом деле открывает им доступ к управлению устройством.
После этого жертву просят подойти к банкомату и приложить телефон — установленная программа заставляет устройство эмулировать карту мошенника, переводя средства на его счёт.
