Новая схема мошенников превращает телефоны россиян в банковские карты

Сначала злоумышленники звонят под благовидным предлогом и выманивают SMS-код, с помощью которого получают доступ к учётной записи жертвы на портале «Госуслуги». Затем, выдавая себя за сотрудников различных ведомств, они уведомляют о якобы произошедшем взломе аккаунта. Усыпив бдительность, аферисты убеждают жертву снять все наличные, удалить банковское приложение и установить «безопасное» ПО, которое на самом деле открывает им доступ к управлению устройством.