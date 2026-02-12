Ровно 83 года назад Краснодар освободили от фашистской оккупации

12 февраля в Краснодаре отмечают 83 ю годовщину освобождения города от фашистской оккупации. Мэр Краснодара Евгений Наумов обратился к горожанам и отметил, что этот день навсегда вписан в историю города: 186 тяжелых дней жители и защитники Краснодара стойко противостояли врагу и добились свободы.
«Мы никогда не забудем, какой ценой досталась свобода. Тысячи красноармейцев, подпольщиков, мирных жителей — каждый из них приближал этот день, — написал Наумов в своем телеграм-канале. — Вечная память Героям. Низкий поклон ветеранам».
По словам Евгения Наумова, сохранение сегодняшнего цветущего, уютного, семейного Краснодара — долг перед теми, кто отдал жизнь за мирное небо. Быть достойными их подвига, по мнению мэра, означает беречь город, работать на его благо и воспитывать подрастающее поколение в любви к Родине.
Евгений Наумов призвал жителей почтить память защитников у городских мемориалов, они расположены в каждом округе Краснодара.