Омские приставы взыскали почти 6,8 млн рублей с должников за электротовары

Ранее суд удовлетворил иск АО «ТД “Электротехмонтаж”», которое поставило ответчикам оборудование. Покупатели обязались оплатить товар в течение 30 дней с даты оформления передаточных документов, однако полученную продукцию не оплатили. Суд постановил взыскать с ООО «Бестком» и бизнесмена более 6,7 млн рублей, включая основной долг и пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.