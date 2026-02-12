Омские приставы взыскали почти 6,8 млн рублей с должников за электротовары

В Омске с организации по строительству инженерных сетей и с индивидуального предпринимателя взыскали солидарную задолженность. Речь идет о деньгах за электротехническую продукцию. Новость сообщило 12 февраля региональное управление ФССП.
Ранее суд удовлетворил иск АО «ТД “Электротехмонтаж”», которое поставило ответчикам оборудование. Покупатели обязались оплатить товар в течение 30 дней с даты оформления передаточных документов, однако полученную продукцию не оплатили. Суд постановил взыскать с ООО «Бестком» и бизнесмена более 6,7 млн рублей, включая основной долг и пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.
После вступления решения в законную силу должники добровольно его не исполнили, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться приставам по Октябрьскому округу Омска. Был наложен арест на денежные средства неплательщиков. Эти меры побудили должников рассчитаться. Исполпроизводство окончено фактическим исполнением.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что с ООО «Бестком» взыскали долг за неоплаченный товар.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Житель Омской области задолжал налоговой почти 1,8 миллиона рублей.
Местную жительницу осудят из-за фиктивных водительских прав.