В Омске впервые открылись «Дни узбекской культуры»

Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров подчеркнул значимый вклад узбекской культуры, науки и поэзии в мировую цивилизацию, а также важность более глубокого знакомства жителей Омска и области с современным Узбекистаном и его достижениями.