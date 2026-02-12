Продажи авто с пробегом в Приморье упали на 9% по сравнению с декабрём

Продажи автомобилей с пробегом в Приморье в январе сократились на 9% по сравнению с декабрём 2025 года. Сильнее всего просел спрос на корейские машины, а меньше всего — на японские. Об этом рассказали аналитики автомобильного портала «Дром».
По их словам, такой откат ожидался. В конце 2025 года жители края активно покупали машины из‑за скорого повышения утилизационного сбора. Из‑за этого в январе 2026 года покупателей стало меньше, потому что многие поспешили оформить сделку в декабре.
Аналитики отмечают, что тренд на локализацию и ограничения на ввоз мощных автомобилей снова меняют расстановку сил на рынке. При этом специалисты не ожидают столь резкой перестройки, как в 2022—2023 годах.
Эксперты обращают внимание, что начало 2026 года проходит на более мягком экономическом фоне, чем годом ранее. Ключевая ставка и курс национальной валюты сейчас ниже, чем в январе прошлого года. Это поддерживает часть покупателей.
Японские автомобили по‑прежнему доминируют на рынке. На них приходится около 94% сделок с машинами с пробегом в регионе. Этот сегмент показал минимальное снижение — те же 9% за месяц. Среди популярных моделей реже стали выбирать Honda Fit, где падение составило 13% к декабрю. Спрос на Subaru Forester снизился на 11%, а на Toyota Corolla — на 7%. Зато у Nissan Note продажи выросли на 5%, а у Toyota Prius — на 4%.
Спрос на немецкие машины с пробегом в январе упал на 10%. В тройку самых востребованных моделей вошли Mercedes‑Benz C‑класса, Mercedes‑Benz CLA и BMW X5.
Китайские автомобили покупали на 14% реже, чем месяцем ранее. Среди них лидируют по продажам кроссоверы Changan UNI‑T, Changan UNI‑K, а также Chery Tiggo 8 Pro.
Продажи машин европейских и американских брендов за месяц сократились на 14%. Чаще всего в этом сегменте брали Chevrolet Cruze. Спросом также пользовались Land Rover Range Rover и Ford Focus.
Спрос на российские автомобили в январе снизился на 19%. Покупатели чаще всего выбирали три модели Lada — 4×4 2121 «Нива», седан «семёрка» и удлинённую 4×4 2131 «Нива». Кроме того, активно брали УАЗ — микроавтобус «Буханка» и внедорожник «Патриот».
Хуже всего месяц сложился для корейских марок. По оценке «Дрома», их продажи упали сразу на 31%. В тройку самых популярных моделей вошли кроссоверы Hyundai Creta и Kia Sportage, а также седан Hyundai Solaris.