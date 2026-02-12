Продажи авто с пробегом в Приморье упали на 9% по сравнению с декабрём

Японские автомобили по‑прежнему доминируют на рынке. На них приходится около 94% сделок с машинами с пробегом в регионе. Этот сегмент показал минимальное снижение — те же 9% за месяц. Среди популярных моделей реже стали выбирать Honda Fit, где падение составило 13% к декабрю. Спрос на Subaru Forester снизился на 11%, а на Toyota Corolla — на 7%. Зато у Nissan Note продажи выросли на 5%, а у Toyota Prius — на 4%.