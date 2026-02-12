Очереди из фур фиксируются на границе Беларуси с Литвой

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Очередь почти из 300 большегрузов образовалась на границе Беларуси с ЕС, все они находятся в литовских пунктах пропуска, следует из данных белорусского пограничного комитета.
По состоянию на 8:00, скопления грузовых автомобилей зафиксировано в пунктах пропуска «Каменных Лог» и «Бенякони» на белорусско-литовской границе. В этих погранпереходах в настоящее время насчитывается по 140 фур в каждом.
На польском и латвийском направлении очередей из большегрузов не наблюдается.
Что касается ситуации с легковыми автомобилями, то небольшие сложности с пересечением границы есть в пункте пропуска «Брест», где возможности выехать из Беларуси на польскую территорию ожидают 35 машин.
В пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легковушек нет.