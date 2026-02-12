Вашингтон
Очереди из фур фиксируются на границе Беларуси с Литвой

Очереди из грузового транспорта образовались в двух пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой, а небольшая очередь из легковушек есть на границе с Польшей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Очередь почти из 300 большегрузов образовалась на границе Беларуси с ЕС, все они находятся в литовских пунктах пропуска, следует из данных белорусского пограничного комитета.

По состоянию на 8:00, скопления грузовых автомобилей зафиксировано в пунктах пропуска «Каменных Лог» и «Бенякони» на белорусско-литовской границе. В этих погранпереходах в настоящее время насчитывается по 140 фур в каждом.

На польском и латвийском направлении очередей из большегрузов не наблюдается.

Что касается ситуации с легковыми автомобилями, то небольшие сложности с пересечением границы есть в пункте пропуска «Брест», где возможности выехать из Беларуси на польскую территорию ожидают 35 машин.

В пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легковушек нет.