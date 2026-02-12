Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным, температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным. Напомню, что январь 2026 года в Москве оказался на 2 градуса холоднее климатической нормы и с таким показателем попал лишь на седьмое место в списке самых холодных в XXI веке. А температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно: в центре Европейской России январь вошел в тройку самых холодных в XXI веке, а, например, на востоке Якутии и на Колыме он стал самым теплым в истории метеонаблюдений с 1891 года», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что средняя месячная температура января на севере Дальнего Востока оказалась выше нормы на 2−8 градусов. В Центральной России в первой четверти XXI века столь холодный январь наблюдался в третий раз.
«По данным Гидрометцентра России, в целом по стране прошедший январь оказался холоднее нормы на полградуса. В большинстве регионов Европейской России зафиксировано существенное превышение количества выпавших осадков над климатической нормой», — уточнил Леус.
Он пояснил, что исключением стал лишь Северо-Западный федеральный округ, где атмосферных осадков в сумме за месяц оказалось меньше нормы. Сильные снегопады не раз в течение месяца накрывали среднюю полосу и южные регионы России.
«Местами за сутки накапливалось до 30−50 сантиметров свежевыпавшего снега. В Центральном ФО во всех субъектах федерации суммы осадков за месяц превысили нормы в 1,5−3 раза», — добавил синоптик.
Леус подчеркнул, что в Приволжском ФО норма осадков была превышена в 1,5−2 раза. В Южных районах Европейской территории России в 1,5 раза превышены нормы осадков: в Луганской и Донецкой Республиках, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
«Близкое к норме количество осадков выпало на Урале. В Сибири заметно меньше, чем обычно, выпало снега на севере региона, Таймыр и Эвенкия, и около нормы на остальной территории, за исключением Тувы и территории вокруг Байкала, где в сумме за месяц осадков в 1,5−2,0 раза больше нормы», — отметил синоптик.
Он также добавил, что на Дальнем Востоке дефицит осадков наблюдался на Чукотке и в Приморье, на остальной территории они составили норму, но в отдельные периоды месяца снегопады были очень сильными.
«В середине месяца завалило снегом Камчатку. В столице края за два дня выпало до 70 миллиметров осадков, в городе выросли сугробы высотой до двух метров. Продолжительные снегопады прошли также в Хабаровском крае и на Сахалине», — заключил Леус.