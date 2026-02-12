Январь 2026 года в России оказался аномально снежным и холодным

«Январь 2026 года в России оказался снежным и холодным. Напомню, что январь 2026 года в Москве оказался на 2 градуса холоднее климатической нормы и с таким показателем попал лишь на седьмое место в списке самых холодных в XXI веке. А температурные аномалии по территории всей страны распределись очень неравномерно: в центре Европейской России январь вошел в тройку самых холодных в XXI веке, а, например, на востоке Якутии и на Колыме он стал самым теплым в истории метеонаблюдений с 1891 года», — рассказал Леус.