Мошенники превращают телефоны россиян в банковские карты: зачем они это делают

Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью NFC. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, преступная схема начинается с обычного звонка под бытовым предлогом. Злоумышленники заводят диалог, в ходе которого добиваются кода из смс, чтобы получить доступ к «Госуслугам». А затем вновь связываются с жертвой и сообщают о якобы взломе аккаунта.
Если человек верит, то его убеждают снять деньги со счетов и удалить онлайн-банк. А затем действует «классическая» схема. Под предлогом перевода средств на «безопасный счет» жертве предлагают установить новое приложение и просят внести наличные через банкомат, приложив телефон. Из-за установленной программы устройство считывается как банковская карта мошенника.
По словам координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, такую схему с токенизированными картами фиксируют уже более года. Она пояснила, что цель мошенников — заставить человека взять наличный кредит и перевести деньги на чужую карту под видом «безопасного счета». При этом, добавила эксперт, для токенизации используются все популярные платежные сервисы, а риск связан не с телефоном, а с действиями по указке преступников.
Немногим ранее россиянам напомнили об активизации аферистов перед праздниками. Киберэксперт Тимофей Воронин предупреждал о звонках якобы от служб доставки и интернет-магазинов, когда у людей просят продиктовать код из смс. Он также отмечал распространение фишинговых ссылок под видом покупки билетов через сайты знакомств.