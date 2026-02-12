Мошенники превращают телефоны россиян в банковские карты: зачем они это делают

По словам координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, такую схему с токенизированными картами фиксируют уже более года. Она пояснила, что цель мошенников — заставить человека взять наличный кредит и перевести деньги на чужую карту под видом «безопасного счета». При этом, добавила эксперт, для токенизации используются все популярные платежные сервисы, а риск связан не с телефоном, а с действиями по указке преступников.