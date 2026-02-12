Министр ЖКХ заявил про повышение зарплат уборщикам в Беларуси

По его словам, в 2025 году служба 115 приняла более четырех миллионов звонков, из которых 2,5 миллиона — претензии и заявки по скорости или же качеству услуг. Министр ЖКХ уточнил, что все решалось оперативно. Он добавил, что наблюдалось повышенное количество заявок из-за уборки снега во дворах, особенно в момент снегопада.