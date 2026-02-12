Министр ЖКХ заявил про повышение зарплат уборщикам в Беларуси

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило заявил про повышение зарплат уборщикам в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
По его словам, в 2025 году служба 115 приняла более четырех миллионов звонков, из которых 2,5 миллиона — претензии и заявки по скорости или же качеству услуг. Министр ЖКХ уточнил, что все решалось оперативно. Он добавил, что наблюдалось повышенное количество заявок из-за уборки снега во дворах, особенно в момент снегопада.
Геннадий Трубило уточнил, что самые частые претензии, поступавшие от белорусов, касались уборки мест общего пользования.
— Заявок прибавилось из-за повышенных требований граждан к чистоте. Будем работать над этим: повышать зарплату работникам уборки, — заявил глава ЖКХ.
Тем временем мы узнали, что известно про 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в феврале 2026 года.
Кстати, надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси.