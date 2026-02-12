Вашингтон
Госдума поддержала инициативу Ростовской области о кадрах для АПК

Инициативу донских депутатов по настройке целевого обучения для кадров в АПК одобрили в Госдуме.

Источник: Комсомольская правда

Госдума одобрила инициативу Ростовской области о кадрах в агропромышленном комплексе. Об этом в своем телеграм-канале рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

— Предложение донских парламентариев на первый взгляд кажется точечным, но для аграрных регионов оно принципиально важно, — считает Виктория Абрамченко.

Речь идет о настройке механизма целевого обучения. Раньше в Налоговом кодексе и Законе «Об образовании» использовались разные формулировки. Из-за этого сельхозпроизводители не могли учесть затраты на подготовку кадров при расчете единого сельхозналога.

— Теперь эту правовую неувязку устранили. Аграрии смогут официально заявлять расходы на целевое обучение и снижать налоговую нагрузку. По сути, государство дает бизнесу прямой сигнал: вкладывать в будущих работников выгодно.

