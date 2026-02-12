Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все планы отменились»: житель Турции рассказал о своих проблемах из-за сходства с Эпштейном

Житель Турции Оздемир отменил поездку за границу из-за сходства с Эпштейном.

Источник: Комсомольская правда

Житель Турции Рыфат Оздемир рассказал, что испытывает проблемы из-за внешнего сходства со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

По его словам, в последнее время люди на улице стали неприветливо смотреть на него, а жизнь превратилась в настоящий «кошмар». Кроме того, такое сходство заставило его отказаться от поездки за границу.

«Я собирался поехать за границу, но теперь все планы отменились из-за этой ситуации с Эпштейном», — приводит РИА Новости его слова.

Оздемир отметил, что в своей родной стране он «может объясниться, если люди принимают меня за этого мерзавца», однако за границей ему «могут встретиться люди, которых очень сильно задела эта история, которые захотят напасть».

«Как я смогу им объяснить, что я — не он?» — задался он вопросом.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.

Напомним, в 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года Эпштейн умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу о самоубийстве. Как писал сайт KP.RU, в недавно опубликованных файлах по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста можно найти много имен знаменитостей, бизнесменов и политиков.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше