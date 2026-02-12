«Все планы отменились»: житель Турции рассказал о своих проблемах из-за сходства с Эпштейном

Напомним, в 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года Эпштейн умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу о самоубийстве. Как писал сайт KP.RU, в недавно опубликованных файлах по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста можно найти много имен знаменитостей, бизнесменов и политиков.