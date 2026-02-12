Главные новости к утру 12 февраля 2026 года

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече военного руководства 34 стран в Вашингтоне заявил, что США слишком долго пренебрегали собственной безопасностью для защиты других стран. Он сказал, что последствием этого были наркотики, хлынувшие в Штаты, и подчеркнул, что теперь защита американских территорий будет приоритетом армии.