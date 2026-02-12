Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 12 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 12 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 февраля 2026.

Песков допустил приглашение Трампа на парад Победы

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность приглашения президента США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что Кремль поинтересуется, сможет ли американский лидер приехать в Москву на торжества.

США продолжили стягивать дополнительные военные силы к Ирану

Источник: AP 2024

Вашингтон по распоряжению Дональда Трампа направил к Ирану дополнительные военные силы. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News. Ранее стало известно, что Пентагон отдал распоряжение второй авианосной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке.

Хегсет назвал последствия внимания США к защите других стран

Источник: Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече военного руководства 34 стран в Вашингтоне заявил, что США слишком долго пренебрегали собственной безопасностью для защиты других стран. Он сказал, что последствием этого были наркотики, хлынувшие в Штаты, и подчеркнул, что теперь защита американских территорий будет приоритетом армии.

Макрон рассказал об окончании эпохи дешевой российской нефти

Источник: Reuters

Эпоха дешевой российской энергии для стран Европы завершилась в 2022 году. С таким заявлением на саммите европейской промышленности в Антверпене выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер отметил, что возврата к прежней ситуации не будет.

В конгрессе одобрили резолюцию против пошлин Трампа в отношении Канады

Источник: Reuters

Палата представителей США поддержала резолюцию против пошлин американского президента Дональда Трампа в отношении Канады. Глава Белого дома ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров. Палата представителей проголосовала за лишение пошлин правовой основы, теперь резолюцию должны одобрить в сенате.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше