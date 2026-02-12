Главные новости к утру 12 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 февраля 2026.
Песков допустил приглашение Трампа на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность приглашения президента США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что Кремль поинтересуется, сможет ли американский лидер приехать в Москву на торжества.
США продолжили стягивать дополнительные военные силы к Ирану
Вашингтон по распоряжению Дональда Трампа направил к Ирану дополнительные военные силы. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News. Ранее стало известно, что Пентагон отдал распоряжение второй авианосной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке.
Хегсет назвал последствия внимания США к защите других стран
Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече военного руководства 34 стран в Вашингтоне заявил, что США слишком долго пренебрегали собственной безопасностью для защиты других стран. Он сказал, что последствием этого были наркотики, хлынувшие в Штаты, и подчеркнул, что теперь защита американских территорий будет приоритетом армии.
Макрон рассказал об окончании эпохи дешевой российской нефти
Эпоха дешевой российской энергии для стран Европы завершилась в 2022 году. С таким заявлением на саммите европейской промышленности в Антверпене выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер отметил, что возврата к прежней ситуации не будет.
В конгрессе одобрили резолюцию против пошлин Трампа в отношении Канады
Палата представителей США поддержала резолюцию против пошлин американского президента Дональда Трампа в отношении Канады. Глава Белого дома ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров. Палата представителей проголосовала за лишение пошлин правовой основы, теперь резолюцию должны одобрить в сенате.