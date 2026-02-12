Как изменились детские пособия для жителей Волгоградской области?

С 1 февраля в Волгоградской области проиндексировали ряд детских пособий.
По информации регионального отделения СФР, размер повышения составил 5,6%. Сумма сертификата на маткапитал на первого ребёнка достигла 728 921,90 ₽, после рождения второго ребёнка семья, имеющая оформленный ранее сертификат, дополнительно получит 234 321,27 ₽ Если семья не получала поддержку при рождении первого малыша, при рождении второго маткапитал составит 963 243,17 ₽
Размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребёнка теперь составляет 28 450,45 ₽ Ежемесячное пособие по уходу за малышом до 1,5 лет увеличилось для неработающих родителей до 10 669,64 ₽
При усыновлении ребёнка-инвалида или ребёнка от 8 лет семьи теперь получат единовременное пособие в размере 21 784,58 ₽ Эта же сумма будет выплачена на каждого ребёнка при усыновлении нескольких детей — братьев и сестёр. Пособие для родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью, теперь составит 11 563,20 ₽