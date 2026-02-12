Как изменились детские пособия для жителей Волгоградской области?

При усыновлении ребёнка-инвалида или ребёнка от 8 лет семьи теперь получат едино­временное пособие в размере 21 784,58 ₽ Эта же сумма будет выплачена на каждого ребёнка при усыновлении нескольких детей — братьев и сестёр. Пособие для родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью, теперь составит 11 563,20 ₽