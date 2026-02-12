Вашингтон
В Словакии не дадут провести референдум об отмене санкций против России

Слота: Президент Словакии не проведет референдум об отмене санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Словакии Петер Пеллегрини не даст провести в стране референдум об отмене санкций против России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава словацкой политической партии OMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота.

В конце прошлого года Конституционный суд Словакии признал законным отказ Пеллегрини в проведении референдума по антироссийским санкциям.

Как отметил Слота, решение президента — проявление его своеволия, прикрытого Конституцией. И если бы оппозиция повторила попытку инициировать голосование по этому вопросу, произошло бы ожидаемое.

«Президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить», — предположил словацкий политик.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил, что в случае проведения референдума по вопросу об отмене антироссийских санкций в его стране, он готов поддержать это решение.

Однако летом прошлого года президент Пеллегрини во время своего обращения к словакам заявил о невозможности проведения референдума. Он объяснил это тем, что переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. Между тем, за голосование по этому вопросу высказались около 400 тысяч словаков.

