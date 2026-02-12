Вашингтон
Военный телеканал начнет вещание в Беларуси с 23 февраля

В основе вещания нового тематического канала будет патриотический контент и кино, он войдет в пакет республиканских каналов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Военный телеканал начнет вещание в Беларуси 23 февраля, сообщил помощник министра обороны республики по идеологической работе в ВС — начальник главного управления идеологической работы Минобороны генерал-майор Леонид Касинский.

«Он войдет в пакет республиканских каналов. В основе вещания будет патриотический контент и кино. Увидеть его можно будет на 12 кнопке», — сообщил помощник министра в эфире «Радио-Минск».

Отмечается, что основной целью создания этого телеканала является укрепление духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей белорусов, защита исторической памяти, а также патриотическое воспитание.

Заниматься каналом будет телекомпания «ВоенТВ», которая имеет право работать в воинских частях и соединениях.

Новости планируется выпускать каждый день в рубрике «В объективе дня» и каждую неделю в рубрике «В объективе недели». Помимо этого, будут транслироваться аналитическая программа «Оперативное время» и другие проекты.