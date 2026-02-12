Число случаев кибербуллинга с участием детей за год выросло в РФ на 14 процентов

Как заявила первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина, киберагрессия, травля с использованием ИИ, а также волна фейков и дезинформации особенно затрагивают молодежь и требуют не только контроля, но и глубокой, скоординированной работы общества и государства.