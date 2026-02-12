Вашингтон
Число случаев кибербуллинга с участием детей за год выросло в РФ на 14 процентов

В России в 2025 году зарегистрировали около 10 тысяч резонансных случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних, что на 14 процентов превышает показатель 2024 года. Об этом свидетельствуют данные центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира.

Уточняется, что главным трендом кибербуллинга в прошлом году стало применение технологий искусственного интеллекта для создания дипфейков.

Как заявила первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина, киберагрессия, травля с использованием ИИ, а также волна фейков и дезинформации особенно затрагивают молодежь и требуют не только контроля, но и глубокой, скоординированной работы общества и государства.

— Мы уверены, что ответом должен стать не только запретительный подход, но и создание прозрачных, понятных правил взаимодействия в цифровом пространстве, укрепление медиаграмотности, а также выстраивание постоянного межведомственного диалога, — цитирует Сутормину РИА Новости.

Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко высказался против инициативы Госдумы ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. По его мнению, защита чести и достоинства граждан уже предусмотрена множеством статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений.