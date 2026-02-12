Наниматель не выплатил многодетной белоруске пособие 6800 рублей по рождению ребенка

Наниматель не выплатил белоруске пособие 6800 рублей по рождению ребенка. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Прокуратура Калинковичского района в момент рассмотрения обращения от местной жительницы обнаружила нарушение законодательства о порядке выплаты государственного пособия семьям, воспитывающим детей.
На личный прием к прокурору обратилась многодетная мать. Причина — невыплата со стороны нанимателя единовременного пособия по рождению ребенка. При проверке выяснилось, что руководитель государственного предприятия пищевой промышленности из-за тяжелого материального положения не смог своевременно выплатить женщине пособие в размере более 6800 рублей.
«Просрочка по выплате с момента обращения женщины составила более месяца», — отметили в прокуратуре.
Прокуратура района вынесла предписание в адрес руководителя предприятия, связанное с незамедлительным устранением нарушений. О ситуации поставили в известность Калинковичский райисполком.
«Во исполнение акта надзора и при содействии местных органов власти нанимателем выплачено причитающееся пособие многодетной матери в размере более 6,8 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре.
Ранее белорус-коррупционер подарил жене две машины, а прокуратура их ему вернула.
Тем временем в Минске школьник оставил семью без квартиры, продиктовав код из смс.
Кроме того, белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет.