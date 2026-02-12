Вашингтон
Наниматель не выплатил многодетной белоруске пособие 6800 рублей по рождению ребенка

Наниматель не выплатил белоруске пособие 6800 рублей по рождению ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Наниматель не выплатил белоруске пособие 6800 рублей по рождению ребенка. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Прокуратура Калинковичского района в момент рассмотрения обращения от местной жительницы обнаружила нарушение законодательства о порядке выплаты государственного пособия семьям, воспитывающим детей.

На личный прием к прокурору обратилась многодетная мать. Причина — невыплата со стороны нанимателя единовременного пособия по рождению ребенка. При проверке выяснилось, что руководитель государственного предприятия пищевой промышленности из-за тяжелого материального положения не смог своевременно выплатить женщине пособие в размере более 6800 рублей.

«Просрочка по выплате с момента обращения женщины составила более месяца», — отметили в прокуратуре.

Прокуратура района вынесла предписание в адрес руководителя предприятия, связанное с незамедлительным устранением нарушений. О ситуации поставили в известность Калинковичский райисполком.

«Во исполнение акта надзора и при содействии местных органов власти нанимателем выплачено причитающееся пособие многодетной матери в размере более 6,8 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре.

