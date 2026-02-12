Наниматель не выплатил многодетной белоруске пособие 6800 рублей по рождению ребенка

На личный прием к прокурору обратилась многодетная мать. Причина — невыплата со стороны нанимателя единовременного пособия по рождению ребенка. При проверке выяснилось, что руководитель государственного предприятия пищевой промышленности из-за тяжелого материального положения не смог своевременно выплатить женщине пособие в размере более 6800 рублей.