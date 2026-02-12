Вашингтон
В Киеве прогремела серия взрывов

В украинской столице в четверг утром произошла серия мощных взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В украинской столице в четверг утром произошла серия мощных взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По информации градоначальника, после трех часов ночи серия взрывов прогремела в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах Киева.

«Повреждены объекты инфраструктуры столицы», — следует из публикации Кличко.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части ВСУ в Одессе.