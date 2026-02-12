В РФ разработали программу для точного расчета систем инфракрасного отопления

Программа призвана стать практическим инструментом для проектировщиков, инжиниринговых компаний и эксплуатационных служб. Она поможет существенно ускорить процесс проектирования систем отопления, минимизировать риски ошибок при подборе оборудования и способствовать более рациональному использованию энергоресурсов. Внедрение такого программного обеспечения особенно актуально в условиях перехода к энергоэффективным и так называемым зеленым стандартам в строительстве.