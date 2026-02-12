В РФ разработали программу для точного расчета систем инфракрасного отопления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Исследователи Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) разработали и зарегистрировали программное обеспечение, которое позволяет с высокой точностью определять требуемую длину водяных инфракрасных излучателей для систем обогрева помещений. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки России.
«Разработка вносит вклад в достижение технологического суверенитета России в строительной отрасли, предлагая отечественную альтернативу импортным цифровым инжиниринговым решениям. Новая программа решает ключевую инженерную задачу — автоматизирует расчет длины низкотемпературных водяных ИК-излучателей, необходимой для поддержания заданной температуры внутри здания. Это позволяет проектировщикам и монтажникам оптимизировать системы отопления, сокращая избыточные энергозатраты и обеспечивая равномерный тепловой комфорт», — говорится в сообщении.
Один из авторов разработки, заведующий кафедрой отопления и вентиляции ННГАСУ Михаил Бодров объяснил, что разработка объединяет теоретические наработки и данные экспериментальных испытаний инфракрасных профилей. В алгоритме учтены зависимости удельного теплового потока от температуры теплоносителя, внутреннего воздуха и температурного градиента, что обеспечивает высокую достоверность расчетов.
Программа призвана стать практическим инструментом для проектировщиков, инжиниринговых компаний и эксплуатационных служб. Она поможет существенно ускорить процесс проектирования систем отопления, минимизировать риски ошибок при подборе оборудования и способствовать более рациональному использованию энергоресурсов. Внедрение такого программного обеспечения особенно актуально в условиях перехода к энергоэффективным и так называемым зеленым стандартам в строительстве.
Разработка появилась благодаря реализации стратегического проекта вуза «Цифровое строительство», который является частью программы развития ННГАСУ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», входящей в обновленный национальный проект «Молодежь и дети».