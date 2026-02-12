Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники научились превращать телефоны в банковские карты

Мошенники могут превращать телефоны россиян в инструмент для хищения денег через технологию NFC. Схема начинается со звонка под бытовым предлогом, во время которого злоумышленники получают код из СМС и доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Мошенники могут превращать телефоны россиян в инструмент для хищения денег через технологию NFC. Схема начинается со звонка под бытовым предлогом, во время которого злоумышленники получают код из СМС и доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Затем жертве сообщают о якобы взломе и убеждают снять деньги со счетов, удалить банковское приложение и установить новое «защитное» ПО. После этого человека просят подойти к банкомату и приложить телефон к считывателю.

Из-за установленной программы устройство воспринимает смартфон как банковскую карту, связанную с мошенниками, и средства переводятся на их счет.

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что схема с токенизированными картами используется более года. По ее словам, введение лимитов на зачисление средств могло бы снизить риски таких хищений, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в феврале мошенники стали предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам. Основной целевой аудиторией такой схемы являются пенсионеры, а также люди, получающие социальные выплаты и пособия.