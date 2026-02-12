Популярный фудблогер Эмма Амит умерла после поедания «дьявольского краба»

На Филиппинах скончалась 51-летняя Эмма Амит, популярный блогер, рассказывающий о еде, она решила ради поста в социальных сетях съесть редкого токсичного моллюска, который в народе называют «дьявольским крабом», материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что Амит с друзьями охотилась на моллюсков в провинции Палаван, затем они приготовили их и съели, происходящее блогер транслировала в Сети.
По словам членов ее семьи, дома женщина почувствовала себя плохо. Она упал в обморок, также у нее начались судороги. Амит экстренно доставили в больницу, где она скончалась.
Медики нашли в ее крови мощный коктейль из нейротоксинов.
Глава населенного пункта Лузвиминда, где Амит ловила моллюсков, Лэдди Геманг, заявил, что женщина и ее супруг — рыбаки, они должны были знать, что «дьявольский краб» смертельно опасен.
«Они живут у моря, так что я знаю, что они знают об этом “дьявольском крабе”, которого опасно есть. Так почему же она его съела? Вот что меня смущает», — заявил Геманг.
Он призвал других местных жителей не рисковать жизнью ради просмотров в социальных сетях и не употреблять в пищу данных моллюсков.
Автор материала подчеркивает, что «дьявольские крабы», также известные как «ядовитые рифовые крабы», обитают на коралловых рифах в Индо-Тихоокеанском регионе. Они считаются самыми ядовитыми моллюсками на Филиппинах, при этом 50% случаев отравления при употреблении их в пищу приводят к летальному исходу.
